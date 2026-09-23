«Хейтеры все перекрутили»: Джиган опроверг стрельбу по людям в своем особняке

Рэпер Джиган объяснил кадры со стрельбой съемкой для сниппета для нового трека

Проходящий лечение в Израиле российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) назвал ложью и провокацией сообщения телеграм-каналов о том, что он стрелял по работникам своего особняка. Об этом он заявил в беседе с изданием Super .

Он пояснил, что кадры, на которые сослались авторы вброса, — не более чем съемки для продвижения нового трека.

«****** (ложь) и провокация. Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заявил Джиган.

Артист добавил, что также не понимает, почему некоторые из авторов утверждали, что за такое поведение его могут лишить родительских прав.

«Как вранье можно использовать?» — поинтересовался рэпер.

О том, что рэпер Джиган устроил стрельбу и взял в заложники прислугу и охрану своего особняка, сообщил телеграм-канал Mash.

Авторы уточнили, что артист впал в неадекватное состояние в начале июля и вооружился пневматическим оружием, похожим на «Сайгу -9», после чего начал стрелять по охранникам.

Mash утверждал, что Джиган обвинили своих сотрудников в предательстве, а одного из них ранил в руку и ногу, когда тот пытался убежать. Все это время дети прятались дома.

По данным авторов, супруга артиста — Оксана Самойлова — вынужденно прервала свою поездку в Милан и вернулась в Москву, чтобы забрать детей.