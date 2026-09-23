Отчим Самойловой подтвердил сообщения о том, что Джиган устроил стрельбу в подмосковном доме

Отчим Оксаны Самойловой Максим Герасимов подтвердил информацию о том, что рэпер Джиган открыл стрельбу и удерживал людей в подмосковном доме. Об этом сообщил 5-tv.ru .

Собеседник издания отметил, что такая ситуация действительно произошла, однако от последующих комментариев отказался.

По данным СМИ и Telegram-каналов, происшествие случилось в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Музыкант в нестабильном состоянии на протяжении примерно десяти часов удерживал прислугу и охрану с карабином «Сайга-9», утверждая, что присутствующие хотят его убить.

Очевидцами происходящего стали дети артиста. Справиться с хозяином дома удалось общими усилиями собравшихся.

После этого Джигана принудительно поместили в рехаб-клинику в Израиле. Самойлова срочно прилетела в Москву из Милана и усилила личную охрану.