В Петербурге полицейские нашли арсенал оружия в квартире у местной жительницы

Правоохранители в Санкт-Петербурге нашли крупный арсенал оружия и боеприпасов в квартире местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Обыск провели у 65-летней женщины. Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из УМВД изъяли два металлических предмета, похожих на гранаты, 18 предметов, схожих с основными частями оружия, два предмета, напоминающих винтовку, предмет, похожий на оружие, 2152 патронов и банку с порохом.

«Установлено, что 75 патронов калибра 7,62 миллиметра являются пистолетными к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы, винтовка Мосина относится к категории нарезного огнестрельного оружия, бездымный порох, масса которого составила 256,7 грамма, относится к категории метательных взрывчатых веществ», — заявили в ведомстве.

По данным информационных баз МВД, оружие на подозреваемой не зарегистрировано. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.