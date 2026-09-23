Напугал детей до смерти и уехал в рехаб: почему Джиган стрелял по людям?

В начале июля рэпер Джиган устроил перестрелку в собственном доме, где в это время находились его дети. В итоге охранник получил ранения, остальные остались целы, но очень испугались. Что произошло в деталях, где сейчас находится музыкант, как ситуацию комментирует его бывшая жена Оксана Самойлова и какую оценку случившемуся дают психолог и нарколог — в материале 360.ru.

Перестрелка в доме Джигана По данным Mash, в ночь на 4 июля рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) устроил стрельбу в собственном доме в подмосковном КП «Шато Соверен». «Джиган был не в себе, вооружился карабином „Сайга-9“, приоделся в стиле Рембо, вызвал в гостиную персонал и устроил самосуд. Обвинил в преступлениях и предложил признаться, чтобы сохранить себе жизнь», — указали в публикации. Рэпер назвал охранника педофилом и под дулом заставил признаться, что тот насиловал детей, а после утвердительного ответа дал пять секунд форы и выстрелил. Мужчина получил ранение в руку и ногу. Весь остальной обслуживающий персонал селебрити обвинил в предательстве, сливе информации и национализме. Он также дал им несколько секунд, чтобы те разбежались, и начал стрелять. По данным Mash, больше никто не пострадал. Произошло это не сразу: около 10 часов Джиган держал персонал в заложниках. В это самое время дети рэпера прятались в шкафах и звонили матери — Оксане Самойловой. Та была в Милане, однако, узнав о случившемся, сорвалась в аэропорт и отправилась в Москву.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

StarHit добавил, что старшая дочь Ариела прощалась с матерью по телефону во время стрельбы отца. «Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, мама, он убьет нас», — говорила она. Соседи, услышавшие стрельбу, вызвали полицию, охрану поселка и друзей Джигана. Совместными усилиями Дениса удалось скрутить.

Интересно Сам рэпер заявил, что сообщения о стрельбе по персоналу в особняке — ложь и провокация. «Пусть что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — объяснил Джиган разошедшееся по Сети видео.

Куда пропал Джиган после стрельбы в доме Как только Оксана прилетела в Москву, она забрала детей и усилила личную охрану до трех человек. Сейчас все участники произошедшего получают помощь специалистов. Сразу после того, как Джигана удалось обезвредить, ему организовали трансфер и отправили на самолет в Израиль для прохождения трехмесячного лечения в VIP-рехабе в Ришон-ле-Ционе. Стоимость услуг там оценивают в пять миллионов рублей. Рэпер находится под наблюдением все время, и его распорядок дня очень строгий. Первые недели его выводили в состояние трезвости, затем последовала групповая и индивидуальная работа с психиатрами. В свободное время мужчина ходит в зал, иногда его сопровождают в развлекательных поездках по северу Израиля и в Иерусалим. Питается три раза, в меню — блюда от шеф-повара и любимые сладости. Телефоном пользоваться дают, но дозированно и под присмотром. А вот чтобы покурить, требуется подавать письменный запрос.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Джиган с детьми / www.globallookpress.com

Данные Mash совпадают с соцсетями рэпера: несколько недель назад его страница наполнилась фото и видео из Израиля. Буквально утром 23 сентября Джиган отметился в сторис: опубликовал не только кадры из спортзала, но и несколько постов религиозного характера. Видеться с семьей ему разрешается раз в неделю, однако пока ни Оксана, ни дети не готовы встретиться с рэпером. Сейчас отпрыски работают с психологами по программе жертв теракта. По информации телеграм-канала, выходка Джигана стала апогеем многомесячной агрессии в сторону персонала. Он часто срывался на них, нецензурно выражаясь, а в последнее время нередко угрожал убийством. Селебрити мог уволить сотрудника одним днем, в том числе по СМС. Иногда новость о потере работы помощники получали от коллег. В итоге семья лишилась любимой детьми няни и помощницы по дому, и Дениса не волновало, что у Самойловой не было к ним никаких претензий. Неконтролируемые приступы агрессии происходили в отсутствие Оксаны. К слову, по отношению к ней и детям рэпер такого себе не позволял. Прислуга же предпочитала терпеть и молчать, так как у Джигана была вся информация о них и их семьях. Агрессия была не редкостью и в команде исполнителя. В 2019 году рэпер даже откусил кусок уха своему менеджеру. Все из-за того, что барабанщик не вовремя вышел на сцену на концерте в Одессе.

Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Развод Оксаны Самойлова и Джигана Срыв исполнителя мог быть связан с его разводом. Бывшие супруги оформили разрыв официально в апреле этого года — после 14 лет вместе. Пара познакомилась в 2009 году в московском клубе. В 2011-м на свет появилась дочь Ариела, а в 2012-м Самойлова и Джиган скромно расписались. Позднее в семье родились дочери Лея (2014), Мия (2017) и сын Давид (2020). Первый кризис в паре случился сразу после рождения сына в 2020 году. Оксана признавалась, что не может терпеть зависимости и постоянные измены супруга и решила подать на развод. Позднее она забрала заявление. Вероятно, после крупной ссоры Джиган и Самойлова решили наверстать упущенное и устроили пышную свадьбу спустя восемь лет брака. Но идиллия была недолгой: новые слухи о разрыве начали просачиваться в прессу уже в 2023-м. Окончательно пара рассталась осенью 2025 года, когда Самойлова перестала постить совместный контент. Она подала на развод в октябре. Джиган пытался ее удержать, но в этот раз ему это не удалось.

Фото: Belkin Alexey/news.ru/ Оксана Самойлова сразу после суда / www.globallookpress.com

Реакция общественности — Собчак все знала Коллеги по цеху не спешат комментировать ситуацию с Джиганом. Однако есть и те, кто не постеснялся высказаться. В своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак сообщила, что знала о случившемся и уже подробно расспросила об этом Оксану в интервью, которое, как обещала, выйдет 25 сентября. «Во время интервью я иногда не понимала, кто именно из нас сейчас матерится, а кто плачет. Настолько это казалось диким нам обеим. Уверена, покажется и вам», — отметила Собчак. Остальное телеведущая решила пока держать в секрете. Сама Оксана никакой информации в своих соцсетях не публиковала, однако некоторым изданиям подтвердила правдивость произошедшего.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/ бывшие супруги на музыкальной премии в 2025 году / www.globallookpress.com

Что произошло с Джиганом — мнение нарколога и психолога В разговоре с 360.ru клинический психолог Инна Паустовская назвала действия Джигана, опираясь на описание ситуации, острой психотической реакцией. «Это не просто нервный срыв в бытовом понимании. Агрессия, паранойя (обвинения в педофилии, национализме) и использование оружия говорят о глубоком расстройстве восприятия реальности. Вероятно, может быть следствием длительного употребления психоактивных веществ, что часто и вызывает паранойю. Диагноз заочно ставить нельзя, но поведение явно нездоровое и представляет опасность», — сказала эксперт. Психиатр и нарколог Василий Шуров охарактеризовал поведение музыканта как вопиющий случай. «В состоянии интоксикации он чуть не убил людей. Поэтому сейчас [лечение в рехабе] выглядит как бегство и отмазка. Однако состояние наркотического или алкогольного опьянения не считается оправданием или смягчающим обстоятельством. Наоборот, для суда оно отягчающее. Поэтому посмотрим, как он выкрутится. Может, вообще не вернется [из рехаба]. Такое тоже было», — отметил он. Психиатр предположил, что, если дойдет до суда, адвокаты будут ставить акцент на психозе. Однако, по мнению, Шурова, это совершенно точно была паранойя, которая обострилась под психостимуляторами.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Три месяца в рехабе Паустовская назвала сроком, достаточным для детоксикации и первичной стабилизации состояния. Человек может внешне стать спокойным, однако это не значит, что он полностью вылечился. Если причиной была наркотическая зависимость или серьезное психическое заболевание, то трех месяцев для полного восстановления, включая перестройку глубинных механизмов, недостаточно.

Говорить о безопасности детей можно только после длительной ремиссии и заключения психиатра. Пока же любой контакт с ними без присмотра специалистов и третьих лиц я бы считала рискованным. Инна Паустовская

Специалист добавила, что травма, полученная детьми, достаточно тяжелая: они видели вооруженного отца, который угрожал людям и вел себя пугающе. Это подрывает базовое чувство безопасности, когда «Мой папа — моя защита», и это превращается в «Мой папа — моя угроза». Последствия могут быть отсроченными: тревожность, ночные кошмары, агрессия или, наоборот, замирание. Сроки восстановления в этом случае очень индивидуальны. При условии, что дети находятся в безопасной среде с заботливой матерью и, возможно, в терапии, первые острые симптомы могут сгладиться через три-шесть месяцев. Но вопрос о встречах с отцом должен решаться не психологами, а органами опеки и судом. Встречи возможны только тогда, когда специалисты подтвердят, что отец не представляет опасности и находится в стойкой ремиссии. Спешка здесь может навредить, выразила уверенность Паустовская.

Фото: Belkin_Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com

Не секрет, что Джиган — частый гость рехабов, а стрельба по людям стала еще одним поводом там побывать. По мнению Шурова, знаменитости зачастую сами руководят своим лечением и очень плохо поддаются выздоровлению. «Должны наступить серьезные обстоятельства. <...> Вот теперь он устроил стрельбу. У него какие еще последствия должны случиться? Что ему не хватает, чтобы начать выздоравливать?» — задался вопросом нарколог. По его мнению, Джигану нужно находиться в лечебном учреждении минимум год.