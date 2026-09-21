В Красноярском крае женщина отдала мошенникам почти семь миллионов рублей

В Красноярском крае жительница Железногорска отдала аферистам 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, деньги она копила на квартиру из ежемесячных выплат сына — участника специальной военной операции. Злоумышленники действовали по классической схеме с давлением и запугиванием. Они убедили женщину в необходимости «декларации» ее средств.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В августе в Краснодарском крае 69-летняя женщина отдала аферистам рекордные для региона 93 миллиона рублей. После нескольких месяцев общения с мошенниками пенсионерка лишилась двух квартир.

В Подмосковье пожилой мужчина отдал злоумышленникам 18,5 миллиона рублей. Ему пришлось продать машину и снять все деньги со счетов.