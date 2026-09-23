Психолог назвал срок восстановления детей после стрельбы Джигана

Психолог Паустовская: дети Джигана придут в себя после стрельбы нескоро

В июле рэпер Джиган напал на обслуживающий персонал в подмосковном доме с огнестрельным оружием, о чем стало известно только сейчас. Его дети прятались в шкафах и прощались с матерью, будучи уверенными, что отец придет за ними. В разговоре с 360.ru клинический психолог Инна Паустовская отметила, что их восстановление займет много месяцев.

«Они видели вооруженного отца, который угрожал людям и вел себя пугающе. Это подрывает базовое чувство безопасности, когда „Мой папа — моя защита“, это превращается в „Мой папа — моя угроза“. Последствия могут быть отсроченными: тревожность, ночные кошмары, агрессия или, наоборот, замирание», — объяснила психолог.

Сроки восстановления в этом случае очень индивидуальны.

«При условии, что дети находятся в безопасной среде с заботливой матерью и, возможно, в терапии, первые острые симптомы могут сгладиться через три-шесть месяцев», — предположила она.

Разрешение на встречи с отцом в данном случае должны давать не психологи, а органы опеки и суд — и только тогда, когда рэпер достигнет стойкой ремиссии. Спешка здесь может навредить, выразила уверенность Паустовская.

Что произошло в деталях, что об этом говорит Оксана Самойлова, где сейчас сам рэпер — в нашей статье.