Поиски изрезавшего школьницу канцелярским ножом мужчины начались в Екатеринбурге

Бастрыкин потребовал доклад о нападении мужчины на школьницу в Екатеринбурге

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство после нападения мужчины на 13-летнюю школьницу в Екатеринбурге. Как сообщила пресс-служба центрального главка СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования у руководителя регионального управления.

«Широкое распространение получила информация о нападении в Екатеринбурге мужчины на 13-летнюю девочку и причинении ей телесных повреждений. Пострадавшей оказана медицинская помощь», — заявили в пресс-службе.

По данным Ura.ru речь идет о нападении вооруженного канцелярским ножом мужчины на несовершеннолетнюю школьницу. Злоумышленник порезал девочке лицо, руки и шею.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что полицейские приступили к изучению записи городских камер для выяснения всех обстоятельств нападения. Он добавил, что полицейские уже опросили пострадавшего ребенка.

«Сыщики уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних отрабатывают различные версии. Ситуация взята на контроль руководством ГУ МВД области», — заявил Горелых.

В конце августа Октябрьский районный суд Уфы приговорил 50-летнего иностранца к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима за нападение с ножом на жену на улице. В материалах дела говорилось, что осужденный замаскировался при помощи парика и маски, чтобы женщина его не узнала.