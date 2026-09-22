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    Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

    Фото: РИА «Новости»

    Измайловский районный суд Москвы отправил под стражу до 20 ноября 2026 года водителя грузовика Sollers Atlant Таймураза Дзиоева, обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

    По версии следствия, 20 сентября Дзиоев в дневное время управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения и выехал на обочину. После этого произошло столкновение с автомобилями, стоявшими в очереди на автозаправочной станции.

    В результате аварии повреждения получили семь машин. В одном из автомобилей погибли водитель и пассажир.

    Дзиоеву предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД водителем, находившимся в состоянии опьянения, которое повлекло смерть двух и более человек.

    В Дептрансе заявляли, что перед столкновением фургон выехал на обочину кольцевой автодороги и врезался в автомобили, стоявшие в очереди на АЗС.