Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

Измайловский районный суд Москвы отправил под стражу до 20 ноября 2026 года водителя грузовика Sollers Atlant Таймураза Дзиоева, обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, 20 сентября Дзиоев в дневное время управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения и выехал на обочину. После этого произошло столкновение с автомобилями, стоявшими в очереди на автозаправочной станции.

В результате аварии повреждения получили семь машин. В одном из автомобилей погибли водитель и пассажир.

Дзиоеву предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД водителем, находившимся в состоянии опьянения, которое повлекло смерть двух и более человек.

В Дептрансе заявляли, что перед столкновением фургон выехал на обочину кольцевой автодороги и врезался в автомобили, стоявшие в очереди на АЗС.