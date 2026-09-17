Задержанному за убийство участницы конкурса красоты в Одинцове грозит 15 лет

Юрист Калинин: задержанному за убийство модели в Одинцове грозит до 15 лет

Задержанному за убийство модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» в Одинцове могут назначить до 15 лет лишения свободы. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат московской коллегии адвокатов «Ковенант», член Ассоциации юристов России Владислав Калинин.

«В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ, которая квалифицирует деяние как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, и не содержит отягчающих обстоятельств, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 15 лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового», — сказал юрист.

Женщина вышла на прогулку с собакой 17 июля в районе жилого комплекса «Ромашково». После этого связь с ней прервалась. Питомца нашли неподалеку через пять дней. Спустя неделю Следственный комитет сообщил об обнаружении тела женщины в лесном массиве Одинцова.

Следствие связало преступление с ее сожителем. После случившегося мужчина покинул Россию, и его объявили в розыск. Суд заочно заключил его под стражу.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители нашли и задержали подозреваемого за границей. Операцию провели при участии турецких полицейских.