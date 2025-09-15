«Поток» на Купянск, японцы в ВСУ и атака на Львов. Что произошло в зоне СВО за неделю
Половина территории Купянска перешла под контроль России, а в Днепропетровской области занят 12-й населенный пункт. Главные события в зоне СВО за неделю с 8 по 14 сентября — в материале 360.ru.
Освобождение Сумской и Днепропетровской областей
В Сумской области удалось занять новые позиции в восточной части села Юнаковка и продвинуться с юго-запада в сторону Хотени. На фоне продвижения противника Вооруженные силы Украины продолжили контратаки в районе Кондратовки, Андреевки и Алексеевки.
Российские войска заняли село Новониколаевка у границы Днепропетровской области с Запорожской в четырех километрах от Новопетровского, которое тоже перешло под контроль России. Этот населенный пункт стал 12-м освобожденным в регионе.
В Покровском районе освобождено село Сосновка на левом берегу реки Вороная, которое находится в трех километрах от Великомихайловки — значимом для логистики ВСУ населенном пункте в приграничье. Бои велись также в районе села Калиновское. Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» разнесли инженерные сооружения и огневые точки ВСУ.
«Группировка „Восток“ расширяет плацдарм на территории противника и создает предпосылки для захода на Гуляйполе (важный логистический узел) с севера, в обход основных линий обороны ВСУ. Если этот город взять, под угрозой окажется Орехов — главный украинский укрепрайон в Запорожской области», — сообщил военкор Александр Коц.
Обстановка на Лиманском направлении
Тяжелые бои ведутся на северном фланге между реками Нитриус и Жеребец, ВСУ контратакуют на участке Редкодуб — Новомихайловка. Военный блогер Михаил Звинчук сообщил в Telegram-канале «Рыбарь», что на северном фланге Шандриголово российские военные пересекли Нитриус и заняли Среднее, продолжив продвижение на запад к Коровьему Яру и Александровке.
Интересно
В самом Шандриголове идут встречные бои, в окрестностях Заречного ВС России накапливают силы для зачистки карманов к северу от населенного пункта. На юге российские подразделения приблизились к Ямполю, и замаячила перспектива полного взятия Серебрянского лесничества.
«Активность на фронте сохраняется на прежних участках. Ни о каких глубоких прорывах говорить не приходится — до решения вопроса с противодействием дронам и достижения полного технологического и численного превосходства Армии России над врагом про „обрушение обороны противника“ можно забыть», — рассказал Звинчук.
Новый «Поток» в Купянске
Украинский DeepState сообщил о третьей российской операции с использованием трубопровода — до этого хитрый ход применялся в Авдеевке и Судже. Военные спустились под землю в районе Лимана Первого и за четыре дня преодолели путь до окрестностей Купянска в Харьковской области.
Официально Минобороны России не сообщало об операции, аналогичной суджинской, но ее упомянул «Рыбарь» как нестандартный тактический ход «Труба 3.0» в Купянске. Военкор Юрий Котенок раскрыл подробности и показал кадры из трубопровода — военные передвигались по нему на лежанках с колесами.
Генштаб ВСУ отрицал проникновение российских войск, заявив что выход из последнего уцелевшего трубопровода находится под контролем. Но аналитики DeepState и командир 429-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко утверждали обратное. К тому же российские штурмовики уже захватили в Купянске две железнодорожные станции, участок трассы и дошли до центра, а по данным военкора Евгения Поддубного — заняли половину территории города.
Афера Романа Алехина
В интернет утекла запись, на которой военный блогер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин обсуждал с контрагентом схему отправки гумпомощи в зону СВО. Из 200 миллионов рублей на лекарства потратили бы только 150 миллионов. Понимая противозаконность плана, участники обсуждали, как оформить документы, чтобы избежать претензий.
Эта запись вызвала большой скандал. Атаман окружного казачьего общества Игорь Филипповский назвал военблогера самовлюбленным лжецом, военный аналитик Анатолий Матвийчук усомнился в его рассказах об участии в операции «Поток». Журналисты припомнили Алехину автопарк стоимостью более 10 миллионов рублей.
Герой истории оправдался, заявив, что некий бизнесмен хотел перевести в его фонд 100 миллионов рублей. На треть этой суммы Алехин закупил бы у этого же благотворителя аптечки, остальное оставил бы на нужды организации. Правоохранительные органы все же начали проверку на предмет мошенничества.
Массированные атаки
В Киевской области под городом Васильков раздался мощный взрыв, пострадала местная нефтебаза. В районе села Калиновка при транспортировке по железной дороге сдетонировали боеприпасы. Громыхало также в контролируемом киевским режимом Херсоне.
Под массированный удар попали предприятия оборонно-промышленного комплекса во Львове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях в центре страны. Среди них Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод ЛДАРЗ.
В воздушном бою на Запорожском направлении уничтожен украинский Су-27. Он принадлежал 39-й бригаде тактической авиации ВСУ, базирующейся на аэродроме Озерное в Житомирской области.
Японские наемники ВСУ
К украинской армии в зоне СВО примкнули японские наемники. Попавший в плен боевик рассказал о встрече как минимум с четырьмя выходцами из этой страны. Они отличались небольшим ростом и разговаривали через переводчика.
Усилилась вербовка женщин из стран Латинской Америки. На рекрутском сайте появилось объявление о наборе бразильянок, мексиканок, перуанок, колумбиек преимущественно с медицинским образованием.
Новые беспилотники
В России презентовали многофункциональный беспилотник «Ветерок» с двумя аккумуляторами, оптоволоконным проводом длиной до 30 километров и грузоподъемностью до семи килограммов. Он предназначен для поражения техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования.
Военные также начали использовать беспилотники «Орлан-10» в новом качестве — для доставки FPV-дронов. Это позволило забрасывать дроны-камикадзе на большие расстояния в глубине зоны боевых действий.