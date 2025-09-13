Российские бойцы использовали газовую трубу для продвижения в Купянске

Военкор Котенок показал кадры захода бойцов в Купянск по газовой трубе

Операцию с продвижением по газовой трубе использовали российские бойцы для захода в Купянск в Харьковской области. Кадры с места показал военный корреспондент Юрий Котенок .

Военные использовали плоские тачки для продвижения по узкой трубе общей протяженностью около четырех километров.

«Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление так называемой килл-зоны в железном коробе», — пояснил Котенок.

Военный корреспондент добавил, что на фоне сообщений о повторении операции «Поток» в зоне проведения спецоперации авторы украинских пабликов выступили с истерическим требованием подорвать всю газовую инфраструктуру страны.

Военный эксперт Андрей Марочко в минувшую среду, 10 сентября, заявил, что российские штурмовики взяли под контроль участок трассы около Купянска протяженностью полтора километра. По его словам, дорогой пользовались украинские силовики для получения боеприпасов и снабжения.

Кроме того, в самом городе российские военные расширили зону контроля в районе администрации и краеведческого музея.