Военблогер Алехин оправдался за видео о мошеннической схеме со своим участием

В интернете появилось видео, на котором человек, похожий на военблогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина, обсуждает с неизвестным собеседником противоправную бизнес-схему. Сам Алехин прокомментировал ситуацию изданию «Осторожно, новости» .

Он заявил, что видео записали в мае. Тогда к нему обратились представители некоего бизнесмена по фамилии Галицкий и предложили перевести на счета принадлежащего Алехину фонда 100 миллионов рублей, на две трети от которых блогер купил бы у Галицкого аптечки, а еще треть осталась бы на нужды фонда.

«Они сказали: у нас есть весь ассортимент практически, мы закроем всю аптечку, может, по мелочи докупите», — рассказал бывший советник.

Позднее, по его словам, Алехину сказали, что будут поставлять на 10% меньше, чем оговаривалось, а как восполнить недостачу — предложили решить самому. При этом Алехин утверждает, что не давал принципиального согласия представителям Галицкого участвовать в такой схеме.

На видео, о котором идет речь, фигурировали иные цифры: некая коммерческая фирма предлагала 200 миллионов рублей, из которых на закупки пошли бы 150.

Ровно год назад публицист Анастасия Миронова рассказывала, как организованы мошеннические схемы, связанные со срочными сборами.