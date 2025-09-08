Такси для БПЛА. Российские бойцы начали пременять «Орлан-10» для доставки FPV-дронов

Российские беспилотники «Орлан-10» получили новую функцию — их начали применять в качестве воздушных носителей для FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметил собеседник агентства, новая тактика позволяет значительно увеличить радиус действия дронов-камикадзе для нанесения ударов по удаленным объектам ВСУ в глубине фронта.

«Аппараты „Орлан-10“ действительно используются для доставки FPV-дронов. У нас существует целая линейка ударных нагрузок, и дроны-камикадзе — один из вариантов», — подтвердил источник.

Ранее стало известно, что для бойцов ВС России собрали 50 новых модернизированных станций радиоэлектронной борьбы «Омут». Они предназначены для защиты военной техники от атак беспилотников. «Омуты» подавляют каналы связи на расстоянии до 400 метров.