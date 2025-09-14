Мощный взрыв прогремел на нефтебазе в Киевской области

Сильный взрыв раздался на нефтебазе в Киевской области недалеко от города Васильков. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе», — отметили в публикации.

По данным издания, на месте происшествия работают подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Причина взрыва не уточнялась. Нет и официальных комментариев.

Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Ранее стало известно, что неделю назад по военным объектам на территории Украины нанесли массированный удар более чем 700 БПЛА. Дроны типа «Герань» атаковали цели в районе Киева и в других городах.

В начале сентября ВСУ отвели военную технику из микрорайона Корабел. Украинские разведчики и дроноводы продолжают прятаться по квартирам, запуская боевые дроны с крыш и из дворов.