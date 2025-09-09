Посол Мирошник: японские наемники участвуют в конфликте на стороне ВСУ

На стороне украинских боевиков в конфликте с Россией принимают участие наемники из Японии. Об этом рассказал пленный военный ВСУ, сообщил РИА «Новости» посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Там были иностранные наемники, сталкивался с ними в Черкасской области, когда проходил базовую общевойсковую подготовку», — отметил пленный.

По словам боевика, вместе с ним и сослуживцами военную подготовку также проходила группа иностранных наемников с переводчиком из Германии.

«Было два поляка, американец один, колумбиец один, ирландец один, немец один. Были четыре японца», — продолжил он.

Пленный признался, что иностранцы запомнились ему внешним видом: ирландец — бородатый и худой, японцы — невысокого роста, американец — с татуировкой на шее, колумбиец — смуглый и полный.

При этом иностранцам запрещали лично общаться с украинцами, хотя они жили рядом.

Ранее стало известно, что на Украине начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки.