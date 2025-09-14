Марочко: бойцы ВС РФ за неделю заняли новые позиции на востоке от Юнаковки

Российские войска продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области за минувшую неделю. ВС РФ заняли новые позиции, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские боевики пытались контратаковать в районе Юнаковки, но бойцы ВС РФ предприняли ряд мер на этом направлении. И в последующем российские военные используют ситуацию в своих целях.

Марочко добавил, что подразделения ВС РФ заняли ряд новых позиций в восточной части Юнаковки.

«Также небольшое продвижение было по направлению Хотени — это с юго-запада Юнаковки наши войска продвинулись», — сказал он.

Неделю назад председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные выбили украинских боевиков из села Юнаковка. Именно из этого населенного пункта подразделения ВСУ пытались прорваться в Курскую область в направлении города Суджа.