МО: бойцы «Востока» уничтожили блиндажи и солдат ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Расчеты РСЗО „Ураган“ группировки войск „Восток“ уничтожили инженерные сооружения, огневые точки и личный состав противника в районе села Калиновское в Днепропетровской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Расчеты РСЗО «Ураган» ударили по полученным координатам.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска взяли под контроль две железнодорожные станции в районе Купянска. Бойцы уже приступили к зачистке территории, начав закрепляться на новых позициях.

До этого Минобороны России сообщило, что украинские боевики попытались атаковать поезд с боеприпасами в зоне спецоперации. Его уничтожение сумел предотвратить майор Михаил Демидов, перенаправивший состав на запасные пути.