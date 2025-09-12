Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ установили контроль над населенными пунктами Новопетровское, Сосновка и Хорошее Днепропетровской области», — заявили в ведомстве.

Об установлении контроля над Сосновкой Минобороны сообщало днем ранее.

Ровно неделю назад Минобороны сообщило, что территорию Донецкой Народной Республики в зоне ответственности «Востока» полностью освободили.

Командир батальона спецназа «Ахмат» заявлял также, что под контролем боевиков ВСУ осталось примерно четыре квадратных километра территории ЛНР. По его словам, ударные беспилотники «Молния» выбивают противника в тыловых районах для обеспечения последующего продвижения российских войск.