ВСУ снова обошли со спины: в Купянске повторили успех операции «Поток»

Российские военные для проведения наступления в районе Купянска снова использовали газовую трубу. На Украине уверяют, что повторения операции «Поток» не произошло: ситуация в городе якобы контролируемая. Так ли это на самом деле и в чем преимущество подобных маневров, разобрался 360.ru.

Как действовали ВС России в Купянске О построенной ВС России логистической артерии сообщил Deep State, заявив о повторении тактики, которую впервые применили в Авдеевке, а затем — возле Суджи. «Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота», — подчеркнули авторы материала.

По их словам, маршрут до окрестностей Купянска занимает около четырех уток, поэтому по пути в газовой трубе отвели специальные места для отдыха и оставили запасы провизии.

В Deep State предупредили, что прорыв через газовую трубу, скорее всего, официально опровергнут.

Позицию Генштаба ВСУ привел Telegram-канал «Политика страны». Украинские военные отмечали, что в районе Купянска несколько трубопроводов и три нитки из четырех уже повредили и затопили. «Выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — заверили в Генштабе.

Заход ВС России на северные окраины города через газопровод подтвердил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко. Об успешной операции писали и российские военкоры: кадры с места в том числе показал Юрий Котенок.

«Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление так называемой килл-зоны в железном коробе», — отмечал он.

Новая тактика в ходе СВО В беседе с 360.ru член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин призвал не спешить с выводами по поводу ситуации в Купянске. «Основываться надо на официальных подтверждениях: снимках или видео», — сказал он, напомнив, что о прорыве под Суджей сняли целые фильмы.

Дандыкин добавил, что у противника, видимо, возникает так называемое тактическое привыкание, поэтому украинцам в каждой трубе, даже канализационной, видится проникновение российских бойцов, спецназа или разведки.

Но так или иначе, я понимаю, оборона врага в Купянске сыплется. И вполне вероятно, что приемы такие используют. Василий Дандыкин военный эксперт

Путь через газораспределительную трубу в Курской области тянулся на километры. Сама операция «Поток», подчеркнул собеседник 360.ru, стала катализатором освобождения региона от ВСУ. В Судже российские войска вошли прямо в тыл врага. «Так или иначе, во время специальной военной операции мы наблюдаем все новые и новые тактические приемы. Это связано не только с трубами, но и со многими моментами», — обратил внимание Дандыкин.

Как готовят похожие на «Поток» операции Подготовка к операциям, подобным «Потоку», идет не один день. Дандыкин пояснил, что сначала необходимо проверить состояние трубы, есть ли там газ, обеспечить людей средствами защиты, а при длительном маршруте нужны не только места для отдыха, но и условия для транспортировки боеприпасов.

Тем более если достаточно большое подразделение, идет сотня человек, подготовка требует времени. Нужно предусмотреть все риски, ввести врага в заблуждение. Теперь, особенно после того, что случилось в Курской области, они стараются минировать каждую трубу, в том числе канализацию. А это дополнительные риски. Василий Дандыкин

Собеседник 360.ru добавил, что многое следует учесть и в плане медицинской и психологической подготовки. «Есть люди, у которых клаустрофобия. Там ведь ограниченное пространство. Конечно, нужны проверки, [надо принимать в учет] медицинские показатели», — сказал Дандыкин. К несомненным плюсам подобной тактики военный эксперт отнес возможность избежать больших потерь, какие были бы при классическом штурме. «Это очевидно, потому что для врага это внезапность, идет дезорганизация сопротивления», — заключил он.