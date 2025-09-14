ВСУ снова обошли со спины: в Купянске повторили успех операции «Поток»
Военный эксперт Дандыкин: операции вроде «Потока» позволяют снизить потери
Российские военные для проведения наступления в районе Купянска снова использовали газовую трубу. На Украине уверяют, что повторения операции «Поток» не произошло: ситуация в городе якобы контролируемая. Так ли это на самом деле и в чем преимущество подобных маневров, разобрался 360.ru.
Как действовали ВС России в Купянске
О построенной ВС России логистической артерии сообщил Deep State, заявив о повторении тактики, которую впервые применили в Авдеевке, а затем — возле Суджи.
«Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота», — подчеркнули авторы материала.
По их словам, маршрут до окрестностей Купянска занимает около четырех уток, поэтому по пути в газовой трубе отвели специальные места для отдыха и оставили запасы провизии.
В Deep State предупредили, что прорыв через газовую трубу, скорее всего, официально опровергнут.
Интересно
Позицию Генштаба ВСУ привел Telegram-канал «Политика страны». Украинские военные отмечали, что в районе Купянска несколько трубопроводов и три нитки из четырех уже повредили и затопили.
«Выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — заверили в Генштабе.
Заход ВС России на северные окраины города через газопровод подтвердил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко. Об успешной операции писали и российские военкоры: кадры с места в том числе показал Юрий Котенок.
«Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление так называемой килл-зоны в железном коробе», — отмечал он.
Интересно
Новая тактика в ходе СВО
В беседе с 360.ru член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин призвал не спешить с выводами по поводу ситуации в Купянске.
«Основываться надо на официальных подтверждениях: снимках или видео», — сказал он, напомнив, что о прорыве под Суджей сняли целые фильмы.
Дандыкин добавил, что у противника, видимо, возникает так называемое тактическое привыкание, поэтому украинцам в каждой трубе, даже канализационной, видится проникновение российских бойцов, спецназа или разведки.
Но так или иначе, я понимаю, оборона врага в Купянске сыплется. И вполне вероятно, что приемы такие используют.
Василий Дандыкин
военный эксперт
Путь через газораспределительную трубу в Курской области тянулся на километры. Сама операция «Поток», подчеркнул собеседник 360.ru, стала катализатором освобождения региона от ВСУ. В Судже российские войска вошли прямо в тыл врага.
«Так или иначе, во время специальной военной операции мы наблюдаем все новые и новые тактические приемы. Это связано не только с трубами, но и со многими моментами», — обратил внимание Дандыкин.
Интересно
Как готовят похожие на «Поток» операции
Подготовка к операциям, подобным «Потоку», идет не один день. Дандыкин пояснил, что сначала необходимо проверить состояние трубы, есть ли там газ, обеспечить людей средствами защиты, а при длительном маршруте нужны не только места для отдыха, но и условия для транспортировки боеприпасов.
Тем более если достаточно большое подразделение, идет сотня человек, подготовка требует времени. Нужно предусмотреть все риски, ввести врага в заблуждение. Теперь, особенно после того, что случилось в Курской области, они стараются минировать каждую трубу, в том числе канализацию. А это дополнительные риски.
Василий Дандыкин
Собеседник 360.ru добавил, что многое следует учесть и в плане медицинской и психологической подготовки.
«Есть люди, у которых клаустрофобия. Там ведь ограниченное пространство. Конечно, нужны проверки, [надо принимать в учет] медицинские показатели», — сказал Дандыкин.
К несомненным плюсам подобной тактики военный эксперт отнес возможность избежать больших потерь, какие были бы при классическом штурме.
«Это очевидно, потому что для врага это внезапность, идет дезорганизация сопротивления», — заключил он.