Разработчики представили новый БПЛА «Ветерок»

Российские специалисты показали многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Ветерок», предназначенный для поражения техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования. Об этом сообщила пресс-служба «Народного фронта».

Беспилотник давно поставляют в ВС России. В ходе испытаний разработка продемонстрировала хороший результат и минимальное число порывов катушки.

БПЛА может нести на себе до семи килограммов полезного груза и имеет две аккумуляторные батареи. Его катушки с оптоволокном рассчитываются на расстояние до 30 километров.

Генеральный директор ассоциации FPV Денис Мерзликин рассказал, что в зону СВО поставили уже порядка тысячи дронов «Ветерок».

«В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты», — отметил он.

Ранее в России испытали лазерную установку проекта «Посох». Оружие может поражать беспилотники и прожигать сталь за доли секунды.