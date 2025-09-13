Российские военные заняли две станции в Купянске

Российские войска за неделю взяли под контроль две железнодорожные станции в Харьковской области в районе Купянска. Об успешном продвижении сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Купянска: за истекшую неделю, действительно, есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции — это Купянск-Южный и Заосколье», — сказал он.

Теперь военные приступили к зачистке территории. В самом Купянске, по словам Марочко, они начали закрепляться на новых позициях.

Ранее Марочко сообщал о взятии участка трассы длиной полтора километра на Сватовской улице, расширении зоны контроля около районной администрации и краеведческого музея.

Успеха в Харьковской области позволила добиться третья операция в трубопроводе, сообщил украинский DeepState. Военные за четыре дня пробрались от Лимана Первого к окрестностям Купянска.