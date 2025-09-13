Населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — уточнили в ведомстве.

Эта же группировка войск освободила населенные пункты Новопетровское, Сосновка и Хорошее в Днепропетровской области.

На данном участке фронта российские военные нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны. ВСУ за сутки потеряли более 265 боевиков, станцию РЭБ и около десятка автомобилей.

В ДНР подразделения Южной группировки войск в начале сентября освободили населенный пункт Марково, который находится к северу от Часова Яра.