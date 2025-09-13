Стало известно о новой операции ВС РФ с использованием трубопровода
Deep State: российские военные по трубопроводу вышли на Купянск
Российские войска в третий раз использовали трубопровод для прорыва в зоне проведения спецоперации. Подразделения ВС РФ вошли в него в районе Лимана Первого и выбрались в окрестностях Купянска, сообщил Telegram-канал DeepState.
«Построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. <…> Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», — рассказали аналитики.
Для передвижения по трубе использовались специально разработанные лежанки на колесах, а там, где позволяла высота, электросамокаты.
Военные заранее подготовили места для отдыха с запасами провизии, так как путь занял около четырех суток. Судя по тому, что на территории Купянска уже появились российские позиции, операция прошла успешно. Местные жители пустили солдат в свои дома.
Впервые российские военные опробовали такой прием в Авдеевке, затем — в Курской области. Они проникли через газопровод в Суджу.