Стало известно о новой операции ВС РФ с использованием трубопровода

Российские войска в третий раз использовали трубопровод для прорыва в зоне проведения спецоперации. Подразделения ВС РФ вошли в него в районе Лимана Первого и выбрались в окрестностях Купянска, сообщил Telegram-канал DeepState .

«Построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. <…> Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», — рассказали аналитики.

Для передвижения по трубе использовались специально разработанные лежанки на колесах, а там, где позволяла высота, электросамокаты.

Военные заранее подготовили места для отдыха с запасами провизии, так как путь занял около четырех суток. Судя по тому, что на территории Купянска уже появились российские позиции, операция прошла успешно. Местные жители пустили солдат в свои дома.

Впервые российские военные опробовали такой прием в Авдеевке, затем — в Курской области. Они проникли через газопровод в Суджу.