Российские войска нанесли удар по военным заводам на западе Украины

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по военным заводам Украины, расположенным в западных и центральных областях страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали заводы во Львове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях на западе Украине, а также в Житомирской области и Виннице в центре страны.

По данным пресс-службы, эти предприятия занимались производством и ремонтом бронетанковой и авиационной техники для ВСУ, а также выпускали двигатели и беспилотники.

«В ходе удара поражены Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод ЛДАРЗ, где производились беспилотники большой дальности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что все заявленные цели массированного удара успешно поразили.

Российские военные не рассматривали в качестве целей удара объекты на территории Польши, подчеркнули в пресс-службе Минобороны. Там пояснили, что максимальное расстояние использованных для поражения украинских заводов беспилотников составляет 700 километров, поэтому пересечь границу они не могли.

При этом в ведомстве добавили, что готовы провести консультации с польскими коллегами для разрешения вопроса.