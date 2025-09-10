Российские войска нанесли удар по военным заводам на западе Украины
Минобороны заявило о поражении военных заводов Львова после ночного удара
Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по военным заводам Украины, расположенным в западных и центральных областях страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали заводы во Львове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях на западе Украине, а также в Житомирской области и Виннице в центре страны.
По данным пресс-службы, эти предприятия занимались производством и ремонтом бронетанковой и авиационной техники для ВСУ, а также выпускали двигатели и беспилотники.
«В ходе удара поражены Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод ЛДАРЗ, где производились беспилотники большой дальности», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что все заявленные цели массированного удара успешно поразили.
Российские военные не рассматривали в качестве целей удара объекты на территории Польши, подчеркнули в пресс-службе Минобороны. Там пояснили, что максимальное расстояние использованных для поражения украинских заводов беспилотников составляет 700 километров, поэтому пересечь границу они не могли.
При этом в ведомстве добавили, что готовы провести консультации с польскими коллегами для разрешения вопроса.