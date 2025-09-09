Украинские вербовщики активно привлекают женщин из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» после анализа данных в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных на странице центра по вербовке иностранцев в ВСУ, видно наемницу из Колумбии с позывным Куин. Она пригласила латиноамериканок отправляться на Украину и заявила, что туда каждый день приезжают новые женщины-добровольцы из Бразилии, Колумбии, Перу, Мексики.

При этом вербовщица подчеркнула, что самыми востребованными кандидатками стали наемницы с медицинским образованием и опытом работы врачами в условиях боевых действий.

Латиноамериканских наемников заманивают обещаниями высоких гонораров и комфортных условий службы. Однако чаще всего приехавшие служить в ряды ВСУ иностранцы сталкиваются с суровой реальностью: командование относится к ним плохо, солдат отправляют в наиболее опасные точки и лишают обещанных выплат.

Ранее российские войска уничтожили базу колумбийских наемников-мародеров в Сумской области. ВС России нашли полигон по наводке местных жителей.