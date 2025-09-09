Военблогер Алехин попался на мошенничестве и отмывании денег

Военблогера из Курска, экс-советника губернатора Романа Алехина заподозрили в отмывании денег и спекуляции. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

На опубликованных каналом кадрах человек, похожий на Алехина, предложил потенциальному контрагенту схему по отправке гуманитарной помощи в зону СВО: коммерческая фирма переводит в его фонд 200 миллионов рублей, из которых 150 миллионов пойдут на закупку лекарств, а остальные 50 станут комиссионными самому владельцу фонда как посреднику.

При этом человек на видео задумывается и о том, как сделать так, чтобы не возникло проблем у участников схемы.

«Надо сделать документы так, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к вам. Будем работать, как будто… нету никаких схем», — заявил он, понизив голос на последних словах.

В кадр также попал автомобиль Zeekr оранжевого цвета, в покупке которого Алехина подозревали в прошлом году. При этом, по словам мужчины, Telegram-канал приносит ему доход в районе 300 тысяч рублей в месяц, и он может позволить себе нанять секретаря для работы с рекламой.

Сам Алехин это видео пока никак не комментировал.

Ровно год назад публицист Анастасия Миронова рассказывала о схемах мошенничества со срочными сборами.