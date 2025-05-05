Удар по тайным заводам ВСУ, ночь террора в Крыму и редкий дрон. Что произошло в зоне СВО за неделю

В ночь на 3 мая Украина совершила массированную атаку на Крым и Кубань: удар был комбинированным и явно подготовленным при помощи иностранных союзников. Россия освободила три населенных пункта, мощно ударила по военной инфраструктуре Сумской области и перешла в наступление на Днепропетровщине. Что еще произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Неспокойная ночь на Кубани За ночь 3 мая системы ПВО сбили 170 беспилотников, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Славянске-на-Кубани, Анапе, Новороссийске и ряде других городов Кубани. Последствиями ночной атаки стали повреждения трех домов в Новороссийске, пострадали пять человек. Обломки беспилотников рухнули на зерновые терминалы, пожар оперативно потушили. В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом. Военные уничтожили вражеские беспилотники над Новошахтинском, Каменском, Октябрьским, Усть-Донецким и Целинским районами.

Фото: РИА «Новости»

Освободили села и поселки Российские войска за прошедшую неделю освободили несколько населенных пунктов по линии боевого соприкосновения. Группировка войск «Запад» взяла под контроль поселок Новое в ДНР, расположенный к северу от Красного Лимана и недалеко от стыка границ ДНР, ЛНР и Харьковской области. Подразделения «Запада» также освободили села Дорошовка и Каменка в Харьковской области. Передовые подразделения Вооруженных сил России вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в ЛНР. Российские бойцы уничтожили два опорных пункта ВСУ в кременских лесах. «Кроме того, передовые подразделения ВС РФ своим продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам в районе Григоровки», — заявил военный эксперт Андрей Марочко. По словам специалиста, благодаря сковыванию украинских боевиков у Золотаревки ВСУ не могут в полной мере перебросить пехоту с Верхнекаменского. Основным путем снабжения врага на этом участке фронта остается Серебрянка.

Фото: РИА «Новости»

Ударили по Сумской области Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам сосредоточения морских безэкипажных катеров ВСУ. Для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники всех группировок войск. Уничтожены склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 162 районах. Попытки ВСУ создать группу для прорыва в Великой Писаревке в Сумской области пресекли артиллерийским ударом, который пришелся по ПВД и штабу, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В этом населенном пункте расположены ремонтно-механические мастерские, где украинские боевики чинят бронетехнику и обслуживают военные авто, а также нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов.

Фото: РИА «Новости»

В Шостке Сумской области российские ракеты обрушились на украинские подземные объекты и заводы. В городе уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности. По словам Лебедева, тайные схроны превратились в склепы из-за детонации боеприпасов. В Шостке прозвучало не менее 30 взрывов, которые сопровождались выбросами столбов пламени и дыма. По информации подпольщиков, основной удар пришелся на завод «Импульс», на котором производили снаряды и кассетные боеприпасы, а также собирали ракеты «Вампир». Один из мощнейших ударов пришелся по Шосткинскому химзаводу, на котором производили переоборудование и ремонт бронетехники ВСУ. Машины снабжались пулеметными установками, пусковыми для дронов и реактивными системами. Под Сумами Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу из шести боевиков. Диверсантов ликвидировали около российской границы.

В Сумской области элитный шестой отряд ССО ВСУ понес огромные потери, несмотря на вливание дополнительных сил. Командование ВСУ продолжает задействовать особые диверсионные подразделения в качестве обычной пехоты, из-за чего на главкома ВСУ Александра Сырского обрушивается шквал критики. Украинские боевики дислоцировались в массиве на территории Сумской области, и получив координаты скопления живой силы, российские войска ударили по противнику. «Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также — детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов», — отметили в Минобороны. Также российские дроноводы на Красноармейском направлении ликвидировали начальника радиоэлектронной борьбы украинского нацбатальона «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулу.

Фото: РИА «Новости»

Редкий беспилотник и сбитый самолет Российские средства РЭБ на минувшей неделе сбили редкую модель ударного беспилотника самолетного типа с реактивным двигателем. Судя по обломкам БПЛА, он сделан из карбона, имеет форму «крыла» и оснащен мини-реактивным двигателем. Длительность полета беспилотника — до 500 километров, он способен нести до 20 килограммов боевой части, скорость полета — около 200 километров в час. За неделю ВКС России сбили украинский самолет Су-27. Также системы ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили пусковую установку украинского противокорабельного комплекса «Нептун», а также объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, предприятий ВПК Украины, цеха производства и места хранения беспилотников киевского режима, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщили в министерстве обороны.

Фото: РИА «Новости»

Эвакуация в Днепропетровской области Российские войска на прошедшей неделе подошли к границе Днепропетровской области в окрестностях населенных пунктов Котляровка и Успеновка. В украинском регионе объявили эвакуацию семи поселков, из населенных пунктов вывозят семьи с детьми. Российские военкоры отметили, что эвакуацию объявили в селах Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. «Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области — еще одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения. В столице могут говорить, что все под контролем, но на местах уже готовятся к худшему», — сообщило издание «Военная хроника». Штурмовики уже ворвались в Котляровку, преодолев глубокий ров.

Фото: РИА «Новости»

Российские войска штурмуют Новую Полтавку, наступая к Мирнограду. ВС РФ заняли часть поселка на юго-востоке, сообщили военкоры. Также подразделения прорвались в Торское с севера, наступая к Лиману. В населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. На Константиновском направлении армия России формирует клещи. Войска наступают на флангах, стремясь зайти с запада и востока к Клебан-Быкскому водохранилищу. На Новопавловском направлении идут ожесточенные бои в районе Федоровки — в населенных пунктах Веселое, Шевченко и Вольное поле. На Запорожском направлении российские войска атаковали прифронтовой город Орехов, а также ударили ФАБами по местам дислокации и технике, приданной подразделениям.