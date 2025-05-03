В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Слюсарь: из-за падения украинского БПЛА загорелся жилой дом в поселке Целина
Сбитый БПЛА рухнул на жилой дом в поселке Целина Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку дронов над территорией области. Военные уничтожили вражеские беспилотники над Новошахтинском, Каменском, Октябрьским, Усть-Донецким и Целинским районами.
Слюсарь также сообщил, что из-за упавших обломков загорелись два дома.
Из поврежденного жилого дома успешно эвакуировали четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Второе пострадавшее здание оказалось нежилым. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко. Специалисты приступили к оценке повреждений и ликвидации последствий происшествия.
В это же время взрывы прогремели над городами Краснодарского края. В Новороссийске объявили ракетную опасность, в городе звучали сирены.