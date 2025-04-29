ВС России вплотную подошли к Григоровке в ЛНР

Вооруженные силы России вплотную подошли к населенному пункту Григоровка в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Во время активных боевых действий бойцы уничтожили два опорных пункта противника в кременских лесах.

«Кроме того, передовые подразделения ВС РФ своим продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечили прикрытие фланга основным ударным группам в районе Григоровки», — заявил эксперт.

По его словам, благодаря сковыванию украинских боевиков у Золотаревки ВСУ не могут в полной мере перебросить пехоту с Верхнекаменского. Основным путем снабжения врага на этом участке фронта остается Серебрянка.

Ранее российские войска освободили Калиново в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль подразделений Южной группировки войск.