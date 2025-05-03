Пострадали Новороссийск и Тамань. Что известно о ночной атаке БПЛА на Кубань
Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали ночью Краснодарский край. О последствиях ЧП — в материале 360.ru.
Новороссийск
Информацию об атаке на Черноморское побережье подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Больше всего от БПЛА пострадал Новороссийск.
Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края
Пострадавшим оказывают необходимую помощь. В городе из-за рухнувших фрагментов дрона повреждения получили три резервуара на зерновом терминале. На этом объекте обошлось без пострадавших, спасатели тушат пожар.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утром обратился к жителям и предупредил, что угроза применения БПЛА в городе сохраняется.
Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось
Андрей Кравченко
Мэр Новороссийска
По информации Telegram-канала Shot, беспилотники атаковали в Новороссийске ЖК «Кристалл».
Тамань
Удару подвергся и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой и в станице Тамань.
Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет. Главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать необходимую помощь жителям
Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края
В Юровке из-за беспилотника в трех домах выбило окна и повредило двери.
«В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет», — отметили в Оперштабе Кубани.
По словам губернатора, ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в регионе.