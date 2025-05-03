Пострадали Новороссийск и Тамань. Что известно о ночной атаке БПЛА на Кубань

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали ночью Краснодарский край. О последствиях ЧП — в материале 360.ru.

Информацию об атаке на Черноморское побережье подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев . Больше всего от БПЛА пострадал Новороссийск.

Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. В городе из-за рухнувших фрагментов дрона повреждения получили три резервуара на зерновом терминале. На этом объекте обошлось без пострадавших, спасатели тушат пожар.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утром обратился к жителям и предупредил, что угроза применения БПЛА в городе сохраняется.