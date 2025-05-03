Пострадали Новороссийск и Тамань. Что известно о ночной атаке БПЛА на Кубань

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/www.globallookpress.com

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали ночью Краснодарский край. О последствиях ЧП — в материале 360.ru.

Новороссийск

Информацию об атаке на Черноморское побережье подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Больше всего от БПЛА пострадал Новороссийск.

Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. В городе из-за рухнувших фрагментов дрона повреждения получили три резервуара на зерновом терминале. На этом объекте обошлось без пострадавших, спасатели тушат пожар.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко утром обратился к жителям и предупредил, что угроза применения БПЛА в городе сохраняется.

Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось

Андрей Кравченко

Мэр Новороссийска

По информации Telegram-канала Shot, беспилотники атаковали в Новороссийске ЖК «Кристалл».

Тамань

Удару подвергся и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой и в станице Тамань.

Есть повреждения частных домов, пострадавших среди жителей нет. Главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать необходимую помощь жителям

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края

В Юровке из-за беспилотника в трех домах выбило окна и повредило двери.

«В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет», — отметили в  Оперштабе Кубани.

По словам губернатора, ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в регионе.

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