Российские войска уничтожили под Сумами украинскую диверсионно-разведывательную группу из шести боевиков. Об этом РИА «Новости» заявил группировки войск «Север» с позывным Витязь.
Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ликвидировали диверсантов около российской границы.
Витязь рассказал, что разведчики все чаще получают информацию о воюющих на стороне ВСУ поляках. Иностранцы служат в подразделениях, дислоцирующихся около границы России с Сумской областью.
Ранее российский оператор ударного беспилотника с позывным Верба поразил танк M-55S производства Словении, сообщил RT. Он уничтожил технику на Запорожском направлении, возле населенного пункта Гуляйполе.
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