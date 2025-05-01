Российские войска уничтожили под Сумами украинскую диверсионно-разведывательную группу из шести боевиков. Об этом РИА «Новости» заявил группировки войск «Север» с позывным Витязь.

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ликвидировали диверсантов около российской границы.

Витязь рассказал, что разведчики все чаще получают информацию о воюющих на стороне ВСУ поляках. Иностранцы служат в подразделениях, дислоцирующихся около границы России с Сумской областью.

Ранее российский оператор ударного беспилотника с позывным Верба поразил танк M-55S производства Словении, сообщил RT. Он уничтожил технику на Запорожском направлении, возле населенного пункта Гуляйполе.