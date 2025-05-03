Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью

В небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря раздались взрывы. Въезд на Крымский мост закрыли, сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители видели в небе вспышки и слушали звуки. Очевидцы заявили, что слышали от четырех до восьми взрывов. Предположительно, работает система ПВО.

Официальной информации о последствиях атаки беспилотников пока не поступало. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ранее в Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров, горожанам запретили гулять по набережной, а дорогу на Кабардинку перекрыли. Угрозу за сутки объявляли трижды. Незадолго до полуночи пришло сообщение об угрозе атаки БПЛА.

Черноморский флот ночью и утром 2 мая нейтрализовал 10 украинских безэкипажных катеров. Также дежурные средствами ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Крымом.