Российские операторы боевых дронов ликвидировали начальника радиоэлектронной борьбы украинского нацбатальона «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

«Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении», — уточнил военкор.

Ранее в Песчаном Донецкой Народной Республики российские военные тремя точными выстрелами из миномета ликвидировали 16 солдат ВСУ.

Также координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности.