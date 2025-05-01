Офицера нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в зоне СВО

Российские операторы боевых дронов ликвидировали начальника радиоэлектронной борьбы украинского нацбатальона «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.
«Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении», — уточнил военкор.
Также координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности.
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