Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам сосредоточения морских безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что для поражения целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники всех группировок войск.

В ходе атак российские войска уничтожили склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах проведения специальной военной операции.

В минувшую среду, 30 апреля, Минобороны сообщило об освобождении поселка Новое в Донецкой Народной Республике. В ведомстве заявили, что населенный пункт от украинских боевиков зачистили бойцы группировки «Запад».

Суточные потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили 220 человек личного состава, две бронемашины, 10 автомобилей, пять орудий артиллерии. Кроме того, украинские боевики недосчитались уничтоженного ударом российских войск склада с боеприпасами.