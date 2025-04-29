ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что системы противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотников.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» успешно атаковали украинских военных в нескольких населенных пунктах в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. ВС России поразили станцию радиоэлектронной борьбы и склады «военно-технического имущества».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что украинский экипаж F-16 сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области. Боевики приняли самолет за российскую «Герань».