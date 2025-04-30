Истерическая эвакуация и паника. Что известно о наступлении России на Днепропетровщине

Российская армия активно наступает на всех направлениях в зоне спецоперации. Судя по карте боев, подразделения ВС РФ скоро пересекут границу Днепропетровской области. Военкоры отметили, что до границы осталось чуть более двух километров, а Украина в регионе объявила принудительную эвакуацию. Что еще известно о ситуации на Днепропетровском направлении — в материале 360.ru.

Днепропетровское направление Согласно карте боев, до границы с Днепропетровской областью осталось около 2,4 километра. «Аналитическая служба Донбасса» сообщила, что российские войска успешно приближаются к границе региона в окрестностях населенных пунктов Котляровка и Успеновка. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о принудительной эвакуации семи населенных пунктов, его слова передало издание РБК-Украина. Из района вывозят семьи с детьми. «Ввели принудительную эвакуацию с прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской общины и трех — Новопавловской», — сообщил Лысак. Российские военкоры отметили, что эвакуацию объявили в селах Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. «Факт эвакуации в глубине Днепропетровской области — еще одно косвенное подтверждение того, что украинское командование не исключает продвижения российских сил значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения. В столице могут говорить, что все под контролем, но на местах уже готовятся к худшему», — сообщило издание «Военная хроника».

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru отметил, что Днепропетровское направление — одно из перспективных для дальнейшего наступления. «Киевский режим пытается сделать из этого какой-то ажиотаж и начать выселение людей из тех допустимых точек, куда мы можем очень быстро дойти», — заявил собеседник 360.ru. При этом журналист подчеркнул, что нет точной информации о том, где именно Генштаб планирует наступление, поэтому говорить об этом рано.

Фото: РИА «Новости»

Они начинают истерику, что мы придем, что надо выселять мирное население. Они пытаются создать эффект демографической катастрофы, что нас все боятся. Потому что люди не хотят уезжать, наоборот, ждут, когда мы придем, когда мы их освободим. Алексей Борзенко военный журналист

Он пояснил, что Украине нужно создать впечатление, что население боится российской армии, и ради этого распространяется пропаганда, что из населенных пунктов нужно эвакуировать семьи с детьми. Загвоздка в том, заявил журналист, что население ждет прихода Вооруженных сил России.

Фото: РИА «Новости»

Покровское направление Военкоры сообщили, что российские войска отразили контратаки ВСУ южнее Успеновки и севернее Шевченко на Волково. По мнению военнослужащих, именно на этом направлении украинские боевики и планируют контратаковать. Telegram-канал «Дневник десантника» отметил, что Покровское направление — единственное место, где ВСУ локально имеют успехи. «В Миролюбовке продолжаем бои за северо-западную часть села, бои идут за ангары. В Лысовке юго-восток села за нами, остальная часть за ВСУ и центр в серой. В Шевченко мы успешно выбили врага, враг на участке использует женские штурмовые группы на бронетехнике. <…> Сухой Яр еще остается за противником, ситуация сложная, враг не дает дронами нам продвинуться», — написали авторы канала.

Фото: РИА «Новости»

Севернее Гродовки артиллерия ВС РФ плотно работает по позициям противника, у ВСУ на этом участке продвижения нет. В Лысовке юго-восток села за российской армией, остальная часть за ВСУ, центр — в серой зоне. «Как и прежде, здесь очень сложная ситуация с ротацией наших войск, враг применяет огромнейшее количество FPV-дронов, из-за которых логистика практически невозможна. По сути враг нас тут парализовал дронами, соответственно, если не решить проблему глобально, успех конечно же будет, но это вопрос времени и сил», — заявили военкоры. Борзенко заметил, что вряд ли можно назвать это локальными успехами ВСУ. «Нельзя говорить, что у ВСУ есть какие-то локальные успехи. Их локальные успехи — держать линию обороны. Вот весь их успех. Потому что успех –это наступление. А наступлений у ВСУ ни на одном из направлений серьезно нет. Это все ерунда», — заявил военный журналист. Для ВСУ успех — оставаться на своих собственных позициях и не отступать. Украина не смогла отбить ни один населенный пункт, который освободили российские войска, подчеркнул Борзенко.

Фото: РИА «Новости»

Майский прорыв Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Украина всерьез готовится к серии прорывов в майские праздники, в том числе, в Сумской области. Накануне в регионе уничтожили крупную группировку ВСУ на стадии комплектования военных соединений. Это значительно нарушило планы украинского командования, заявил Лебедев. Точечные удары также нанесли по городу Шостка, атаковали военные объекты и места скопления техники, склады и пункты временной дислокации ВСУ. Массированная атака на завод «Импульс» лишила Украину производства снарядов с кассетной начинкой. Также Лебедев сообщил о прилете в Шосткинский завод химреактивов, в котором ВСУ хранили боеприпасы и организовали стоянку для тяжелой техники. С завода также запускали БПЛА. «Последние недели от сопротивления приходили сообщения о том, что в город Шостка прибыло очень много военных. По описанию, эти военные были примерно 30-ти лет — то есть гораздо моложе тех, кого бросают в окопы в попытке приостановить продвижение армии РФ», — отметил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

По данным подполья, мирное население покидает город, в освободившиеся квартиры и дома заселяются боевики ВСУ и наемники. Лебедев пояснил, что атака по Шостке была предупреждением попытки вторжения ВСУ в Брянскую область. «У ВСУ есть определенное количество военных частей, которые теоретически могут что-то сделать, но практически, если мы буквально их вышибли из Курской области, то где еще они могут пойти? Потому что там сейчас линия очень серьезно обустроена», — отметил собеседник 360.ru. Борзенко напомнил, что подобных попыток было много, когда украинские боевики пытались переходить границу. «Мы их уничтожали. ВСУ кричали, что это их великое достижение. А выяснялось, что мы просто их били на переходе и все», — заявил журналист.