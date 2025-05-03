Беспилотники атаковали города в Краснодарском крае

В небе над городами Кубани слышны взрывы, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал Краснодарского края.

По сообщению оперштаба, в Причерноморье объявили опасность по БПЛА. Очевидцы сообщили о взрывах над Славянском-на-Кубани, в небе видны яркие вспышки. Примерно в 1:10 в небе над городом прогремели три взрыва.

Позже в регионе объявили ракетную опасность. В 01:50 в Новороссийске загудела сирена воздушной тревоги. Горожанам рекомендовали укрыться в помещении без окон. Предупреждение о ракетной опасности появилось во всех оперативных каналах, в том числе в Telegram-канале мэра Новороссийска Андрея Кравченко.

Днем в Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров. Полиция дежурила на набережной, людей просили покинуть опасную зону.

Ранее стало известно о взрывах в небе над Керчью и Феодосией. Очевидцы заявили, что слышали от четырех до восьми взрывов.