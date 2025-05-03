Число пострадавших после налета БПЛА на Новороссийск увеличилось до пяти

В результате ночной атаки украинских дронов на Новороссийск число пострадавших увеличилось до пяти человек. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается необходимая помощь», — написал он.

Кравченко добавил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате ночной атаки киевского режима повреждения получили многоквартирные жилые дома по улице Суворовской и в ЖК «Аврора». Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.

«Оперативные службы работают на месте. В случае необходимости развернем пункты временного размещения», — добавил мэр Новороссийска.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео последствий атаки БПЛА по новороссийскому ЖК. На кадрах видно, что от взрыва в здании снесло часть стены, на месте работают сотрудники МЧС.