Российские войска установили контроль над селом Каменка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт освободила группировка войск «Запад».

Ранее ВС России выбили подразделения ВСУ из Курской области. Согласно сводками Минобороны, за время боевых действий потери украинской армии в регионе составили свыше 76 550 боевиков. Также ВСУ лишились значительного числа военной техники, в том числе 412 танков, 314 бронетранспортеров, 64 пусковых установок РСЗО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что российские военные в будущем освободят все территории субъектов России, в том числе ЛНР, ДНР и Запорожскую и Херсонскую области.

Также Захарова обратила внимание на помощь КНДР в освобождении курского приграничья. По ее словам, в России никогда не забудут о поддержке северокорейских военных.