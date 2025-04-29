Российская армия установила контроль над селом Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт освободила группировка «Запад».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продолжении наступления ВС России в зоне спецоперации — войска выбили ВСУ с позиций на северо-западе и юго-западе Часова Яра в Донецкой Народной республике.

Украинских боевиков продолжают вытеснять на запад. По словам Марочко, военные совершили рывок и закрепились сразу на трех новых позициях. Они стали активнее задействовать ударные БПЛА, чтобы стабилизировать положение на этом боевом участке.

Эксперт добавил, что российская армия также вплотную приблизилась к селу Григоровка в Луганской Народной Республике. Войска поразили в кременских лесах два «опорника» ВСУ.