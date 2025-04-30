ВС России перехватили новый реактивный беспилотник ВСУ в ЛНР

Украинские военные при попытке атаки на территории ЛНР использовали редкую модель ударного беспилотника самолетного типа с реактивным двигателем. Об этом свидетельствуют детали дрона, сбитого российскими средствами РЭБ, сообщил источник РИА «Новости» .

По его данным, дрон сделали из карбона, он имеет форму «крыла» и оснащен мини-реактивным двигателем.

«Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу „крыло“ на реактивном двигателе», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, дальность полета такого беспилотника — до 500 километров, он способен нести до 20 килограммов боевой части, а скорость полета достигает 200 километров в час. До этого украинские войска почти не использовали такие дроны.

Ранее боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс рассказал, что ВСУ на Красноармейском направлении использовали самодельные отравляющие вещества в виде газа. Противник сбрасывал их с дронов.