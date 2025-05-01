ТАСС: шестой украинский отряд ССО потерял колоссальное число боевиков под Сумами

Элитный шестой отряд ССО ВСУ понес огромные потери в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По его данным, украинское командование направило дополнительные силы к позициям сводных отрядов украинских десантников и морпехов 36-й отдельной бригады.

«Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», — отметил источник агентства.

По его словам, противник продолжает задействовать особые диверсионные подразделения в качестве обычной пехоты. За подобные решения на главкома ВСУ Александра Сырского обрушивается шквал критики со стороны украинцев, добавил источник издания.

Ранее российская группировка войск «Центр» ударила по ВСУ с помощью РСЗО «Град» на Красноармейском направлении. Военные поразили боевиков и их технику, сообщил RT.