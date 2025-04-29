Российские войска поразили в Сумской области скопление пехоты ВСУ и склад боеприпасов. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве уточнили, что тульское соединение воздушно-десантных войск группировки войск «Север» каждый день бьет из гаубиц Д-20 по украинским военным объектам, позициям, технике и живой силе.

Разведчики выяснили, что украинские боевики дислоцируются в массиве на территории Сумской области для дальнейшего наступления. Расчет Д-20 получил координаты скопления живой силы и атаковал противника.

«Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также — детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов», — отметили в Минобороны.

Ранее российская армия вплотную подошла к селу Григоровка в Луганской Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что войска ликвидировали два «опорника» ВСУ в кременских лесах.