Сегодня 23:47 Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу РИА «Новости»: неисправность электрооборудования могла вызвать пожар во Фрязине 2 2 6 Фото: Stringer / news.ru / Global Look Press Происшествия

Пожары

Взрывы

Фрязино

Днем 24 июня в многоэтажном здании во Фрязине вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил несколько этажей. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Главное о происшествии — в материале 360.ru.

Пожар в НИИ «Платан»: что произошло Возгорание произошло в многоэтажном здании на Заводском проезде 24 июня. Информация о пожаре поступила в МЧС в 14:39. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение зафиксировало сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа. Пожару присвоили третий ранг сложности. Максимальная площадь горения составила пять тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 130 человек и 50 единиц техники. На место ЧП направили два вертолета Ка-32. «Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — сообщали в МЧС.

Во время тушения полыхающего здания произошел взрыв. Его могли спровоцировать кислородные баллоны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Взрыв привел к обрушению перекрытий. Изначально в СМИ появилась информация, что горящее здание принадлежит НИИ «Платан». Но позже эту информацию опровергли в «Росэлектронике». Там объяснили, что с середины 90-х годов постройка находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.

Что известно о погибших и пострадавших в пожаре во Фрязине На момент возгорания в здании находились девять человек. «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы сообщил о восьми погибших. В Telegram-канале Mash появилась информация о девяти жертвах. При этом Андрей Воробьев официально подтвердил гибель двух человек. Следователи возбудили уголовное дело. «К этой минуте точно известно, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется», — подчеркнул глава Подмосковья. Очевидцы рассказали 360.ru, как люди кричали и прыгали из окон. «Появились видео, как люди разбивают стекла и прыгают с этажей. Жуткое зрелище, повсюду пепел», — рассказал один из свидетелей случившегося.

Точное количество пострадавших уточняется. Один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Еще один пострадавший попал в больницу из-за повышенного артериального давления. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Сотрудники МЧС вызволили из пожара одного человека — его вывели по лестничным маршам.

Фото: РИА «Новости»

В чем причина пожара во Фрязине Причиной пожара в административном здании во Фрязине, предварительно, стал аварийный режим работы электросети, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник РИА «Новости» также заявил, что возгорание могла спровоцировать неисправность в электрооборудовании. Арендатор помещений Максим в беседе с 360.ru отметил, что в сгоревшем здании, вероятно, не было противопожарных систем. «Не видел ни гидрантов, ни систем оповещения, ни схем эвакуации. Может, все это было в другом крыле, но я не помню такого», — подчеркнул мужчина. Еще один арендатор, владелец компании «Экспрестехсервис» Авет Маилян, также сообщил об отсутствии датчиков пожарной безопасности.

Фото: РИА «Новости»

МЧС за последние 10 лет выявило в здании 29 нарушений, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным издания, последний раз пожарную безопасность в бывшем НИИ проверяли в 2017 году. Согласно правилам, в офисных зданиях не могут находиться склады, рассказал 360.ru эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Там могут располагаться только кладовые, горючая нагрузка в которых не должна превышать определенных норм. «Другое дело, что могли не соблюдать эти правила, и это могло привести к таким катастрофическим последствиям», — сказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Воробьев провел оперативный штаб на месте пожара. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Логинов доложил главе региона о состоянии пожарных — они в норме. Щелковская городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.