Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу
РИА «Новости»: неисправность электрооборудования могла вызвать пожар во Фрязине
Днем 24 июня в многоэтажном здании во Фрязине вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил несколько этажей. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Главное о происшествии — в материале 360.ru.
Пожар в НИИ «Платан»: что произошло
Возгорание произошло в многоэтажном здании на Заводском проезде 24 июня. Информация о пожаре поступила в МЧС в 14:39. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение зафиксировало сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа.
Пожару присвоили третий ранг сложности. Максимальная площадь горения составила пять тысяч квадратных метров.
К ликвидации огня привлекли более 130 человек и 50 единиц техники. На место ЧП направили два вертолета Ка-32.
«Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — сообщали в МЧС.
Во время тушения полыхающего здания произошел взрыв. Его могли спровоцировать кислородные баллоны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Взрыв привел к обрушению перекрытий.
Изначально в СМИ появилась информация, что горящее здание принадлежит НИИ «Платан». Но позже эту информацию опровергли в «Росэлектронике». Там объяснили, что с середины 90-х годов постройка находится в частной собственности и не имеет отношения к учреждению.
Что известно о погибших и пострадавших в пожаре во Фрязине
На момент возгорания в здании находились девять человек. «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы сообщил о восьми погибших. В Telegram-канале Mash появилась информация о девяти жертвах. При этом Андрей Воробьев официально подтвердил гибель двух человек. Следователи возбудили уголовное дело.
«К этой минуте точно известно, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется», — подчеркнул глава Подмосковья.
Очевидцы рассказали 360.ru, как люди кричали и прыгали из окон.
«Появились видео, как люди разбивают стекла и прыгают с этажей. Жуткое зрелище, повсюду пепел», — рассказал один из свидетелей случившегося.
Точное количество пострадавших уточняется. Один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Еще один пострадавший попал в больницу из-за повышенного артериального давления.
Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Сотрудники МЧС вызволили из пожара одного человека — его вывели по лестничным маршам.
В чем причина пожара во Фрязине
Причиной пожара в административном здании во Фрязине, предварительно, стал аварийный режим работы электросети, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник РИА «Новости» также заявил, что возгорание могла спровоцировать неисправность в электрооборудовании.
Арендатор помещений Максим в беседе с 360.ru отметил, что в сгоревшем здании, вероятно, не было противопожарных систем.
«Не видел ни гидрантов, ни систем оповещения, ни схем эвакуации. Может, все это было в другом крыле, но я не помню такого», — подчеркнул мужчина.
Еще один арендатор, владелец компании «Экспрестехсервис» Авет Маилян, также сообщил об отсутствии датчиков пожарной безопасности.
МЧС за последние 10 лет выявило в здании 29 нарушений, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным издания, последний раз пожарную безопасность в бывшем НИИ проверяли в 2017 году.
Согласно правилам, в офисных зданиях не могут находиться склады, рассказал 360.ru эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Там могут располагаться только кладовые, горючая нагрузка в которых не должна превышать определенных норм.
«Другое дело, что могли не соблюдать эти правила, и это могло привести к таким катастрофическим последствиям», — сказал специалист.
Ситуация в НИИ «Платан» сейчас
Пожар во Фрязине локализовали в 19:47, а в 21:54 в пресс-службе МЧС России сообщили о ликвидации открытого горения. Задымление значительно снизилось, взрывы прекратились.
Подмосковные волонтеры принесли воду и молоко для спасателей и врачей, которые трудятся на месте ЧП. Всего добровольцы раздали более 100 бутылок воды.
Губернатор Воробьев провел оперативный штаб на месте пожара. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Логинов доложил главе региона о состоянии пожарных — они в норме.
Щелковская городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.