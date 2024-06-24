«Был риск распространения». МЧС отчиталось Воробьеву о пожаре во Фрязине

Личный состав пожарно-спасательного подразделения пришлось отозвать из-за риска распространения огня в здании на территории промзоны во Фрязине. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Логинов.

В момент прибытия спасателей на пятом-шестом этажах температура составляла около 100 градусов.

«То есть если дальше проходить, там она еще выше была. <…> Уперлись в металлическую дверь, она была очень сильно прогрета, в районе шестого этажа. И потом с интервалом в секунд 10-15 три хлопка. Самый первый самый сильный был. Был риск распространения пожара по шестому этажу и личный состав был отозван», — сказал Логинов.

Он не исключил, что в здании мог взорваться газовый баллон. Пожарные продолжали работать по подъемным механизмам, но начало сыпаться остекление. Логинов добавил, что спасатели в норме.

Воробьев провел оперативный штаб на месте крупного пожара во Фрязине. К настоящему моменту известно о двух погибших.