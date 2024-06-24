Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны во Фрязине

Видео 360.ru: во Фрязине загорелось здание на территории промзоны

На территории промзоны во Фрязине произошел крупный пожар. Кадры с места событий появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как от здания поднимаются клубы густого черного дыма. Судя по кадрам, огонь охватил верхние этажи.

Информацию о пожаре 360.ru подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области. Сообщение о возгорании на Заводском проезде поступило около 14:39.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания. Пожарными подразделениями организовано спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему рангу», — добавили спасатели.

Данные о пострадавших и площади возгорания уточняются.

Очевидица, которая находилась в здании, также сообщила 360.ru о пожаре.

«У нас пожар, да, у нас здание горит. <…> Наши сотрудники успели [эвакуироваться]», — сказала она.

Несколько дней назад пожар вспыхнул на территории бывшего завода МиГ в Москве. Огонь возник на четвертом этаже здания.