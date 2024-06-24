Площадь пожара в здании во Фрязине увеличилась

МЧС: площадь пожара во Фрязине увеличилась до 5000 квадратных метров

Площадь пожара во Фрязине увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Тушению мешают находящиеся внутри здания баллоны с газовоздушной смесью, сообщила пресс-служба МЧС.

Огнеборцы продолжают работу по ликвидации возгорания. В борьбе с ЧП задействовали более 130 человек и 50 единиц техники.

В понедельник, 24 июня, в девятиэтажном здании во Фрязине произошел пожар. В результате погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По словам одного из очевидцев происшествия, огонь распространился очень быстро, при этом экстренные службы отреагировали оперативно.