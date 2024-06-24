Крупный пожар во Фрязине локализовали

Огнеборцы локализовали пожар в административном девятиэтажном здании во Фрязине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в понедельник, 24 июня. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров. Ликвидации возгорания мешали находящиеся внутри здания баллоны с газовоздушной смесью.

«В здании <…> были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», — написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который прибыл на место ЧП.

В результате пожара погибли два человека, однако количество жертв на данный момент точно неизвестно.

К тушению привлекли более 130 человек и 50 единиц техники.