Уголовное дело возбудили во Фрязине после смерти двух человек в пожаре

СК возбудил дело после смерти двух человек во время пожара во Фрязине

Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Во Фрязине возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники МЧС принимают меры для локализации огня. Специалистам предстоит установить очаг возгорания и возможные причины пожара.

«По данным следствия, 24 июня 2024 года в девятиэтажном здании в городе Фрязино произошел пожар. В результате возгорания двое человек погибли», — отметили в СК.

Площадь пожара во Фрязине достигла 4,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Для тушения огня направили два вертолета Московского авиационного центра.

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