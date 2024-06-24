Подмосковные волонтеры привезли воду для пожарных к горящему зданию во Фрязине

Подмосковные волонтеры привезли воду и молоко для спасателей и медиков к горящему зданию во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На фото трое молодых людей в футболках с надписью «Волонтеры Подмосковья» раздают более 100 бутылок воды. На соседнем столе разместили более 20 коробок с молоком.

По данным на 18:50, пожарные уже несколько часов тушат здание в промзоне во Фрязине. Пожар распространился на 4,5 тысячи квадратных метров. На месте трудятся более 100 спасателей. Там развернули оперативный штаб.

В результате пожара погибли два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Очевидцы в беседе с 360.ru назвали пожар «жутким зрелищем», рассказали, что слышали крики людей, и подтвердили, что добровольцы привезли для спасателей воду.